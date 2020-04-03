Песков объяснил, почему у Путина во время обращения к россиянам отставали наручные часы

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3 апреля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: кадр из обращения Владимира Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему во время обращения к гражданам часы на руке у президента отставали. На это обратили внимание многие россияне, следившие за обращением главы государства.

После окончания прямой трансляции многих жителей страны заинтересовало, почему часы на руке Путина показывали другое время. Песков объяснил, что это связано с технической задержкой. «Была задержка, связанная с монтажом и перегоном», - рассказал пресс-секретарь президента.

В четверг, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к гражданам рассказал о дальнейших мерах по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией в России.