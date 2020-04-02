Второе обращение президента Владимира Путина к гражданам в связи с коронавирусом

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2 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин снова обратится сегодня к гражданам в связи со вспышкой COVID-19. За минувшие сутки на территории страны зарегистрировали 771 новый случай заражения коронавирусом. На данный момент в РФ выявлены 3 548 заболевших.