Второе обращение президента Владимира Путина к гражданам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин снова обратится сегодня к гражданам в связи со вспышкой COVID-19. За минувшие сутки на территории страны зарегистрировали 771 новый случай заражения коронавирусом. На данный момент в РФ выявлены 3 548 заболевших.
Аргументы Недели → Общество 13+
2 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин снова обратится сегодня к гражданам в связи со вспышкой COVID-19. За минувшие сутки на территории страны зарегистрировали 771 новый случай заражения коронавирусом. На данный момент в РФ выявлены 3 548 заболевших.
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