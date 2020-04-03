В больнице Владивостока от коронавируса умер первый пациент в Приморье. Мужчине было 52 года

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3 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт О. Кожемяко

фото: pixabay.com

В Приморском крае сегодня умер первый человек, у которого был диагностирован коронавирус. Скончался 52-летний мужчина. О смерти жителя Приморья сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

Пациент с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончался в Краевой клинической больнице №2 в пятницу, 3 апреля.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Приморья, мужчину привезли в инфекционный госпиталь 29 марта, и с первого дня пациент находился в палате интенсивной терапии. Его наблюдал врач-реаниматолог, пациенту оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Кожемяко выразил соболезнования родственникам умершего.

"Еще раз напоминаю о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мы видим, что болезнь не щадит никого" - говорится в сообщении главы региона. Кожемяко призвал: "Находитесь дома, никуда не ходите!"

На данный момент в Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них два человека вылечены и выписаны из больницы.

В Перми 31 марта от коронавируса умерла 36-летняя журналистка Анастасия Петрова. В Москве вчера умер мужчина, которому было 39 лет.