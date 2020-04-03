Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В больнице Владивостока от коронавируса умер первый пациент в Приморье. Мужчине было 52 года

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт О. Кожемяко

В больнице Владивостока от коронавируса умер первый пациент в Приморье. Мужчине было 52 года
фото: pixabay.com

В Приморском крае сегодня умер первый человек, у которого был диагностирован коронавирус. Скончался 52-летний мужчина. О смерти жителя Приморья сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

Пациент с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончался в Краевой клинической больнице №2 в пятницу, 3 апреля.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Приморья, мужчину привезли в инфекционный госпиталь 29 марта, и с первого дня пациент находился в палате интенсивной терапии. Его наблюдал врач-реаниматолог, пациенту оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Кожемяко выразил соболезнования родственникам умершего.

"Еще раз напоминаю о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мы видим, что болезнь не щадит никого" - говорится в сообщении главы региона. Кожемяко призвал: "Находитесь дома, никуда не ходите!"

На данный момент в Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них два человека вылечены и выписаны из больницы.

В Перми 31 марта от коронавируса умерла 36-летняя журналистка Анастасия Петрова. В Москве вчера умер мужчина, которому было 39 лет.

ИЧ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью