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Медики сообщили, что журналистка из Перми скончалась от коронавируса. Петровой было 36 лет

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Медики сообщили, что журналистка из Перми скончалась от коронавируса. Петровой было 36 лет
Анастасия Петрова, фото из соцсети "Фейсбук"

Пермская журналистка Анастасия Петрова скончалась от коронавируса. Петрова была госпитализирована с высокой температурой, врачи диагностировали у женщины двустороннюю пневмонию. Первый тест на коронавирус у журналистки показал отрицательный результат.

Анастасии было 36 лет.

Анастасия, находясь в больнице, писала сообщения в соцсети. Но 26 марта выходить на связь перестала. Она находилась в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она умерла 31 марта до получения результатов.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края, сегодня утром пришел второй результат теста Петровой на коронавирус. Он оказался положительным, - сообщает URA.RU.  Установлено, что журналистка общалась с людьми, вернувшимися из-за границы.

У Анастасии Петровой, которая была главным редактором пермского делового издания, остались двое несовершеннолетних детей.

Всего в Пермском крае от COVID-19 погибли двое человек, заразились в общей сложности 14 человек, выздоровел один. 

ИЧ

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