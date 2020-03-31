В Перми скончалась журналист Анастасия Петрова

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31 марта 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Петрова, фото из соцсети "Фейсбук"

В Перми скончалась журналист, главный редактор еженедельного делового издания Анастасия Петрова.

В конце марта Петрова была госпитализирована. Ее положили в изолированный бокс инфекционной больницы с подозрением на коронавирус. В больнице врачи поставили ей диагноз пневмония.

Анастасия вела записи в соцсети. 23 марта у нее поднялась температура, она позвонила в скорую и сообщила диспетчеру о контактах с людьми, вернувшимися из-за границы больше двух недель назад. В одном из постов Петрова написала, что первый тест на коронавирус у нее отрицательный.

После 26 марта Анастасия Петрова не сообщала о своем состоянии. По данным Properm.ru, последние несколько дней журналистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У Анастасия Петровой остались двое несовершеннолетних детей. Она воспитывала их одна. Журналисты выражают соболезнования родным и близким Петровой.