Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

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3 апреля 2020, 06:57 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - цитирует чиновника его же собственная пресс-служба.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора о края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Напомним, это уже третья отставка глав регионов буквально за день. Первым ушел с поста губернатора Архангельской области Игорь Орлов, которому Кремль так и не забыл Шиес, вторым стал -руководитель Республики Коми Сергей Гапликов, чье увольнение многие связывают это с массовыми заражениями коронавирусом в регионе.

Многие эксперты кадровые перестановки связывают с тем, что Президент возложил именно на регионы серьезные полномочия по решению вопросов связанных с борьбой с коронавирусом.