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Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

, 06:57 [ «Аргументы Недели» ]

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - цитирует чиновника его же собственная пресс-служба.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора о края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Напомним, это уже третья отставка глав регионов буквально за день. Первым ушел с поста губернатора Архангельской области Игорь Орлов, которому Кремль так и не забыл Шиес, вторым стал -руководитель Республики Коми Сергей Гапликов, чье увольнение многие связывают это с массовыми заражениями коронавирусом в регионе.

Многие эксперты кадровые перестановки связывают с тем, что Президент возложил именно на регионы серьезные полномочия по решению вопросов связанных с борьбой с коронавирусом.

БИ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

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