Путин поручил разработать комплекс мер по борьбе с COVID-19 в регионах, в том числе обеспечить особый порядок передвижения

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2 апреля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме продления нерабочего периода до 30 апреля, Путин поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, а также определить в границах соответствующего субъекта территории, на которых будут введены ограничительные меры, в том числе закрытие тех или иных учреждений.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий», - сказано в документе.