Путин не исключает возможность сокращения нерабочего периода

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе своего второго обращения к гражданам заявил, что дополнительные решения по борьбе с распространением коронавируса будут приниматься в зависимости от развития ситуации. Об этом стало известно в четверг,2 апреля.

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», - пояснил президент.

Ранее Владимир Путин сообщил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавирусной инфекции и должны сами принять решение, какие меры эффективны на их территории.