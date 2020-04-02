Чеченские чиновники решили перечислить медикам половину своих зарплат

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2 апреля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченские чиновники и полицейские изъявили желание перечислить половину своих зарплат медиками, которые работают с зараженными коронавирусом.

Деньги поступят на счет поддержки врачей и медсестер, работающих с больными Covid-19.

«Я поддержал эту инициативу. Искренно благодарен всем, кто решил помочь медицинским работникам. Они этого заслужили своим героическим трудом», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эти медики находятся на передовой борьбы с всемирным злом и являются национальными героями.

Ранее Кадыров рассказал, что знает, как побороть коронавирус.