Чеченские чиновники решили перечислить медикам половину своих зарплат

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченские чиновники и полицейские изъявили желание перечислить половину своих зарплат медиками, которые работают с зараженными коронавирусом.
Деньги поступят на счет поддержки врачей и медсестер, работающих с больными Covid-19.
«Я поддержал эту инициативу. Искренно благодарен всем, кто решил помочь медицинским работникам. Они этого заслужили своим героическим трудом», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что эти медики находятся на передовой борьбы с всемирным злом и являются национальными героями.
Ранее Кадыров рассказал, что знает, как побороть коронавирус.