Кадыров рассказал, что знает, как побороть коронавирус

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31 марта 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что знает, как «убить коронавирус». Он рассказал о мерах профилактики и борьбы с COVID-19, которые применяются в регионе.

Кадыров заявил, что жители Чечни с одобрением отнеслись ко всем введенным ограничениям, включая закрытие административной границы и ограничение пребывания на улице. «Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно. Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: "Убить коронавирус!". И мы знаем, как это сделать», - сказал глава республики.

Он добавил, что в Чечне есть достаточные запасы продовольствия, что позволило избежать роста цен на продукты.