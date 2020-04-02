Матвиенко объяснила популярность водки в период пандемии

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2 апреля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Валентина Матвиенко, сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что продажи водки в России резко увеличились. По ее словам, граждане используют алкоголь для наружного применения.

«Мы запрашивали Ассоциацию производителей алкоголя, и нам сообщили, что возросли объемы продажи водки из-за нехватки дезинфицирующих средств», - пояснила спикер в ходе заседания Совфеда.

Матвиенко отметила, что в период распространения коронавирусной инфекции антисептики пользуются высоким спросом, что привели к дефициту данного товара.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что в России разрешат производить маски без лицензии.