Матвиенко объяснила популярность водки в период пандемии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что продажи водки в России резко увеличились. По ее словам, граждане используют алкоголь для наружного применения.
«Мы запрашивали Ассоциацию производителей алкоголя, и нам сообщили, что возросли объемы продажи водки из-за нехватки дезинфицирующих средств», - пояснила спикер в ходе заседания Совфеда.
Матвиенко отметила, что в период распространения коронавирусной инфекции антисептики пользуются высоким спросом, что привели к дефициту данного товара.
Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что в России разрешат производить маски без лицензии.