В Совфеде рассказали о решении разрешить производить медицинские маски без лицензии

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2 апреля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Валентина Матвиенко, сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что было принято решение разрешить производство медицинских масок без получения лицензии. Об этом стало известно в четверг, 2 апреля.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок», - пояснила Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

Кроме того, спикер поручила сенаторам обсудить с главами российских регионов возможность производить маски различными организациями и структурами.

Ранее доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал вынужденных выходить на работу людей носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. При этом он объяснил, чем отличается карантин от самоизоляции.