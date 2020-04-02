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2 апреля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Военные медики посоветовали диету для болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова рекомендуют кормить пациентов с новым вирусом как при гастрите.

Военные врачи советуют в самый разгара болезни диету № 2, а в период выздоровления медицинскую диету № 15. В первую диету включают каши, творог и кефир, овощи, нежирные мясо, рыба и птица (без сухожилий, кожи и грубых включений), печеные яблоки, виноград без кожи, подсушенный пшеничный хлеб.

Диета № 2 показана при заболеваниях с недостаточностью секреторной функции желудка, это гастриты и колиты. При этой диете предполагается ограничение грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей, вся пища готовится в измельченном виде, жарится без корки. Жирное мясо, копчености, консервы, соленая и копченая рыба из диеты исключаются. Запрещены при этом шоколад, грубые фрукты и ягоды, свежий хлеб, выпечка. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту и для укрепления стенки сосудов витамин Р.

Выздоравливающим рекомендуется обычное питание, практически без ограничений по продуктам.

Ученые-врачи из Военно-медицинской академии им. Кирова выявили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 не передается воздушно-пылевым путем, а вот через сырую воду и продукты заразиться им можно.