Специалисты Военно-медицинской академии выявили новые факторы распространения коронавируса

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2 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Ученые-врачи из Военно-медицинской академии им. Кирова выявили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 не передается воздушно-пылевым путем, а вот через сырую воду и продукты заразиться им можно.

Военные медики уточнили, что коронавирусная инфекция COVID-19 передается контактным, водным и пищевым путями: при контакте с зараженными предметами быта, употреблении сырой воды и термически необработанной пищи, содержащими вирус.

Факторами передачи нового вируса являются выделения от больного (слюна, мокрота, фекалии).

"Воздушно-пылевой путь вызывает сомнение из-за низкой устойчивости вируса при высыхании биологического материала, содержащего SARS-CoV-2", - говорится в методических рекомендациях, подготовленных военным медиками для Министерства обороны РФ.

Согласно заключению военных медицинских специалистов, коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к инфекционному заболеванию COVID-19, может передаваться через воду и продукты, а также контактным путем.

В документе, разработанном в академии, отмечается, что "воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания".