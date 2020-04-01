Путин считает, что ситуация с коронавирусом в РФ усложняется

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1 апреля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе дистанционного совещания с кабинетом министров заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории страны усложняется.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом - 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания», - отметил глава государства.

По его словам, на карантине в связи с угрозой заражения находятся 3,3 млн человек, а на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек. Президент добавил, что на обсервации всего 1177 человек.

Кроме того, Путин отметил, что большое количество россиян, постоянно проживающих за границей, возвращаются в страну, т.к. не смогли получить медицинскую помощь там.

Ранее Мария Захарова рассказала, что ей постоянно поступают звонки от людей, которые просят помощь с эвакуацией из западных стран.