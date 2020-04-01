Жителям столичного региона разъяснили информацию о «блокировке» Москвы и области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что власти планируют «блокировку» Москвы и Подмосковья. По его словам, это «единое столичное пространство».
«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику … Здесь никто заборов городить не будет», - пояснил губернатор в эфире телеканала «Россия – 1».
Известно, что 29 марта на территории Москвы и области введен режим самоизоляции.
Ранее пресс-секретарь Сергея Собянина заявила, что власти Москвы не давали точных сроков по завершению всеобщего режима самоизоляции.
При этом Воробьев назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в области.