Жителям столичного региона разъяснили информацию о «блокировке» Москвы и области

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1 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что власти планируют «блокировку» Москвы и Подмосковья. По его словам, это «единое столичное пространство».

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику … Здесь никто заборов городить не будет», - пояснил губернатор в эфире телеканала «Россия – 1».

Известно, что 29 марта на территории Москвы и области введен режим самоизоляции.

Ранее пресс-секретарь Сергея Собянина заявила, что власти Москвы не давали точных сроков по завершению всеобщего режима самоизоляции.

При этом Воробьев назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в области.