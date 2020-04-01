В Подмосковье трое пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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1 апреля 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что трое пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По данным на 1 апреля, в Подмосковье зарегистрировано 314 случаев заражения, среди них 17 – выздоровели, 1 - умер.

«У нас сейчас всего три человека в тяжёлом состоянии, 11 находятся на ИВЛ, большое количество на кислороде, это когда кислород подаётся чаще в нос», - пояснил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «разрыв общения» между гражданами должен быть кратным инкубационному периоду нового вируса – 14 дням. По ее словам, введенные меры снизили рост распространения инфекции.