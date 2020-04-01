Украинские СМИ запустили новый фейк про Донецк

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1 апреля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

школа в ДНР на фото автора

На Украине раздувается новый слух про ситуацию в Донецке. Украинские СМИ рассказали очередную придумку.

В украинских масс-медиа, похоже выдохлась тема «пустого» Донецка. Раньше она периодически муссировалась в киевских средствах массовой информации. Это была неправда. Теперь на Украине придумали новый фейк.

«В Донецке гаишники останавливают машины на украинских номерах», — пишут украинские журналисты.

После этого следует рассказ о том, что на дорогах столицы ДНР появилось много сотрудников ГИБДД. Якобы они останавливают машины, оснащенные украинскими номерами.

Патрульных машин в среду, 1 апреля, действительно много. Они останавливают машины. Но «выдергивают» из потока просто нарушителей. Соотношение номеров ДНР и Украины у остановленных сотрудниками ГИБДД автомобилей примерно равное.