Украинские СМИ опрофанились с фейком про пустой Донецк

//Общество 13+

5 марта 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

разбитая школа в ДНР на фото автора

На Украине показали фото «пустого Донецка». Место съемки названо традиционно оживленным. Людей на снимках действительно нет. Но там их и не может быть.

Украинские журналисты обрадовались очередному фейку из социальных сетей. Какой-то блогер снял донецкий вокзал.

«На опубликованных снимках показали ситуацию на местном железнодорожном вокзале, который называли «воротами» Донецка», — процитировали украинские журналисты блогера: «Фото были сделаны 3 марта».

Сам железнодорожный вокзал находится неподалеку от аэропорта, где шли тяжелейшие бои. С таким же успехом тот же блогер мог опубликовать снимки терминала. Только его туда не пустят, потому что там находятся позиции донецких армейцев.

«Несмотря на то, что на улице день, железнодорожный вокзал пустует и не пользуется спросом у местного населения», — заявили украинские СМИ.

Это откровенная ложь. Железнодорожный вокзал спросом пользуется. Там находится конечная остановка нескольких автобусных маршрутов и рынок. Просто блогер выбрал такой ракурс, с которого реальную ситуацию возле железнодорожного вокзала Донецка не видно.

Блогер выбрал такие места, где люди идут на работу. Он сделал снимки с той стороны, где жилая зона переходит в прифронтовую зону. Из-за того, что ВСУ обстреливает этот сектор, местные жители и уехали оттуда. Смысла заходить на сам вокзал у оставшихся нет, они туда и не заходят. Если бы автор снимка сместил объектив чуть левее, кадр поменялся бы совершенно.

Накануне ВСУ обстреляли Донбасс из запрещенного оружия. В последнее время обстрелы ужесточились. На позиции украинской армии зашли инструкторы из Германии и Франции. Судя по всему, так Киев готовится к нормандскому саммиту, который ожидается в апреле.