Как выглядит Донецк теперь

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24 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Донецк в марте 2020 на фото автора

Обычный город. Если бы не военные сводки, то жители Донецка уже забыли бы про войну. Украинские СМИ регулярно сообщают о том, что в столице ДНР не осталось людей. Корреспондент АН показал, как Донецк выглядит в действительности.

Тема "пустой Донецк" поводом для публикаций в украинских СМИ становится регулярно. Блогеры и журналисты показывают пустые донецкие улицы и рассказывают о том, что никто не выходит из дома.

НА САМОМ ДЕЛЕ, ДОНЕЦК ВЫГЛЯДИТ ТАК.

На снимке небольшой рынок возле железнодорожного вокзала.

В Донецке украинские журналисты показывают пустые улицы. Как правило, украинские снимки сделаны ранним утром, когда солнце еще забрезжило, а люди только просыпаются. Либо для фото они выбирают ракурсы, на которых действительно никого нет.

На самом деле, люди остаются за кадром и оператор, просто не поворачивает камеру в ту сторону, где люди есть. Корреспондент АН показал, как выглядит Донецк без прикрас и преувеличений. 24 марта 2020 года. Вторник. В мире бушует коронавирус, в Париже карантин, поэтому жители столицы Франции дома. В Донецке люди на работе.

Этот мим разыгрывает сценки перед прохожими возле Южного вокзала. Если бы людей не было, смысла ему дежурить, попросту, не было бы. Впрочем, как выглядит Донецк, лучше посмотреть на видео.