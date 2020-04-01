В Интернет попали персональные данные жителей Оренбурга, приехавших из-за границы

Полиция Оренбургской области начала проверку по факту появления в Сети персональных данных местных жителей, приехавших из-за границы.
Сообщается, что списки людей с именами, фамилиями, адресами, датами рождения, появились в одной из групп, созданной на фоне пандемии коронавируса в Viber.
В правоохранительных органах отметили, что руководством УМВД России по Оренбургской области подразделениям поручено проведение соответствующей проверки, а «при установлении лиц, допустивших утечку персональных данных граждан, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».
Ранее в Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина.