В Интернет попали персональные данные жителей Оренбурга, приехавших из-за границы

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1 апреля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Полиция Оренбургской области начала проверку по факту появления в Сети персональных данных местных жителей, приехавших из-за границы.

Сообщается, что списки людей с именами, фамилиями, адресами, датами рождения, появились в одной из групп, созданной на фоне пандемии коронавируса в Viber.

В правоохранительных органах отметили, что руководством УМВД России по Оренбургской области подразделениям поручено проведение соответствующей проверки, а «при установлении лиц, допустивших утечку персональных данных граждан, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Ранее в Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина.