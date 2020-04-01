Йога на карантине: занимайтесь не выходя дома

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1 апреля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: India in Russia

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Карантин – не повод унывать и запускать себя. Напротив, когда, если не сейчас, заниматься своим здоровьем? Тем более, что в интернете можно найти много бесплатных обучающих роликов. Например, посольство Индии в России поделилось онлайн-тренировками по йоге с русским переводом.

Известно, что регулярные занятия йогой улучшают, как психическое, так и физическое здоровье. Заниматься ей могут люди любых возрастов, главное, подобрать подходящие упражнения (асаны). Упражнения положительно влияют на гормональную систему, нормализуют обмен веществ и кожно-жировой обмен, способствуют правильному развитию опорно-двигательного аппарата, улучшают зрение, кровообращение и функцию дыхания. Всё это особенно полезно сейчас, когда многие сидят дома и мало двигаются.

Врачи считают, что людям, страдающим от депрессии, следует заниматься йогой и дыхательными упражнениями на регулярной основе. Именно поэтому многие знаменитости отдают предпочтение именно этим практикам.