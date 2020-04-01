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Рецепт «гарантированного уничтожения» США российскими ракетами вспомнили в сети

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Рецепт «гарантированного уничтожения» США российскими ракетами вспомнили в сети
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В интернете вспомнили прозвучавшее в конце 2018 года заявление бывшего сотрудника Генштаба РФ Константина Сивкова о том, как Москва может «гарантированно уничтожить» Соединенные Штаты. Соответствующий материал появился в блогосфере.

Как пишет канал «Русская семерка», Сивков полагает, что в случае военного конфликта необходимо атаковать расположенный на территории США Йеллоустонский супервулкан. Удар по нему ракетами с ядерными боеголовками в 100–150 мегатонн спровоцирует гибельные последствия для североамериканского государства, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что политолог Сергей Кургинян заявил о приближении Третьей мировой войны.

 

ДЦ
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