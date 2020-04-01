Рецепт «гарантированного уничтожения» США российскими ракетами вспомнили в сети

В интернете вспомнили прозвучавшее в конце 2018 года заявление бывшего сотрудника Генштаба РФ Константина Сивкова о том, как Москва может «гарантированно уничтожить» Соединенные Штаты. Соответствующий материал появился в блогосфере.
Как пишет канал «Русская семерка», Сивков полагает, что в случае военного конфликта необходимо атаковать расположенный на территории США Йеллоустонский супервулкан. Удар по нему ракетами с ядерными боеголовками в 100–150 мегатонн спровоцирует гибельные последствия для североамериканского государства, полагает эксперт.
Ранее сообщалось, что политолог Сергей Кургинян заявил о приближении Третьей мировой войны.