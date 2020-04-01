Доктор Комаровский считает, что антибиотики при коронавирусе вредны

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1 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр из видео

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что прием антибиотиков при коронавирусе не поможет. Он считает, что они могут нанести вред организму и даже вызвать тяжелые последствия.

Если пневмония вызвана вирусом, только иммунитет человека может ее побороть. Комаровский отмечает, что "волшебной таблетки", спасающей от тяжелой формы коронавируса, на данный момент нет. Чтобы понять, какой препарат поможет лечению пневмонии, нужно вначалепровести анализ, чтобы определить ее происхождение. Об этом врач рассказал на своем YouTube-канале.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как может измениться мир после окончания пандемии коронавируса.