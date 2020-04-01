Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание Героя России

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1 апреля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

В Совфеде предложили наградить главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко званием Героя России. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора прокомментировала эту идею.

«Я думаю, что варианты присвоения званий можно будет обговорить после ситуации, когда мы справимся с коронавирусом», - заявила она. При этом Киркора добавила, что с нынешней ситуации действительно нужно повышать уважение к врачам и не ограничиваться простым «Спасибо». Она отметила, что работа должна заключаться не только в повышении престижа профессии, но и в денежном вознаграждении медработников.