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Как может развиваться ситуация с коронавирусом в России

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Как может развиваться ситуация с коронавирусом в России
Фото: pixabay.com

В России ситуация с коронавирусом может складываться по двум сценариям: «азиатскому» или «европейскому». Определить, по какому пути пойдет развитие болезни в нашей стране можно, если проследить динамику распространения COVID-19.

«С медицинской точки зрения сейчас описано по большому счету два сценария: „азиатский“ сценарий, когда это быстро стихает, и „итальянский“, когда это нарастает», - озвучил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Также недавно начали выделять третий, «американский» сценарий, при котором эпидемия сначала развивается медленно, а затем сменяется резким всплеском.

АБ

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