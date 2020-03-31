Денис Проценко рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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31 марта 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, о заражении коронавирусом которого стало известно во вторник, рассказал о своем самочувствии. Мужчина опубликовал в социальной сети обращение

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», - поделился медик в своем Facebook.

Пользователи сети пожелали Денису скорейшего выздоровления.

«Денис, уверены, что и этот этап жизненных коллизий пройдёшь со свойственными тебе упорством, настойчивостью и профессиональным деловым отношением к самому себе!!! Скорейшего избавления от этой напасти», - написал пользователь Виталий Гонт.

А Андрей Олейник уверен: « Денис, мы и не такое переживали... и это переживём, знаю тебя!!!».

Дмитрий Мартынов желает: «Держись, дорогой Денис Николаевич! Извлеки максимум пользы из изоляции в кабинете! Скорейшего избавления от заразы!».

Dmitry Helikon поддерживает Проценко: «Денис Николаевич !!!! Вы сегодня символ победы , берегите себя , выздоравливайте быстрее и чтобы все легко прошло».

Ранее в Подмосковье еще троих жителей вылечили от COVID-19.