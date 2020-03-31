В Подмосковье от COVID-19 всего вылечили 17 человек

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31 марта 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: В Подмосковье еще троих жителей вылечили от COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Известно, что пациенты были выписаны из стационарных отделений больниц после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию.

Всего в регионе от коронавируса вылечились уже 17 человек, на данный момент в Подмосковье зафиксировано 119 случаев заболевания вирусом.

Ранее в Саратове выписали первую пациентку, которая выздоровела после заражения коронавирусом.