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В Подмосковье от COVID-19 всего вылечили 17 человек

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Подмосковье от COVID-19 всего вылечили 17 человек
pixabay.com

Сообщается: В Подмосковье еще троих жителей вылечили от COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Известно, что пациенты были выписаны из стационарных отделений больниц после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию.

Всего в регионе от коронавируса вылечились уже 17 человек, на данный момент в Подмосковье зафиксировано 119 случаев заболевания вирусом.

Ранее в Саратове выписали первую пациентку, которая выздоровела после заражения коронавирусом.  

ЕЧ

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