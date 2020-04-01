Продажу алкоголя и табака ограничили в ряде регионов России на период самоизоляции

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1 апреля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Решения об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время режима самоизоляции приняли в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

В каждом регионе к ограничительным мерам по табаку и спиртному подошли по-разному. В Кызыле, к примеру, ввели запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива, во всех торговых точках города. В Кузбассе до 5 апреля закрыты все специализированные торговые объекты по продаже алкоголя и табака.

В Карелии и Пермском крае ограничительные меры по продаже алкоголя коснутся всех без исключения торговых точек, в том числе и супермаркетов. Купить спиртные напитки в этих регионах можно лишь в определенные часы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция проверяет горожан, вышедших на улицы.