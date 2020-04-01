В Екатеринбурге полиция проверяет горожан, вышедших на улицы

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1 апреля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Екатеринбурге полицейские приступили к проверке паспортов у людей, которые находятся не дома. Кроме этого, стражи порядка «пробивают» их мобильные телефоны.

В полиции Екатеринбурга заявили, что остановка граждан и проверка паспортов и телефонов законна, а проверка мобильных телефонов вообще является стандартной процедурой. И если телефон не числится в розыске, переживать не о чем.

Правда, местные адвокаты считают, что проверка телефонов – это «перегиб», потому что вся информация с телефона, в том числе и номер устройства, относится к тайне переговоров. Впрочем, в данной ситуации лучше выполнять все требования полицейских.

Ранее Роспотребнадзор обязал россиян не приближаться друг к другу менее чем на метр.