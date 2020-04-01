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Роспотребнадзор обязал россиян не приближаться друг к другу менее чем на метр

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор обязал россиян не приближаться друг к другу менее чем на метр
Фото: соцсети

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра. Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Гражданам предписывается «соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», говорится в документе.

Ранее Роспотребнадзор призвал некоторых граждан меньше смотреть новости про коронавирус.

ДВа

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