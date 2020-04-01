Роспотребнадзор призвал некоторых граждан меньше смотреть новости про коронавирус

Сотрудники Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса нового типа посоветовали россиянам меньше смотреть новости про COVID-19, если эта информация плохо влияет на их психологическое состояние.

В ведомстве призвали не курить и не употреблять спиртное с целью подавить свои негативные эмоции или беспокойство. В крайнем случае, если переживания слишком сильны, следует обратиться за психологической или медицинской помощью. Если человека или членов его семьи чрезмерно беспокоят репортажи в СМИ о коронавирусе , то необходимо сократить время их просмотра или прослушивания.