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Роспотребнадзор призвал некоторых граждан меньше смотреть новости про коронавирус

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор призвал некоторых граждан меньше смотреть новости про коронавирус
пульт, pixabay.com
Сотрудники Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса нового типа посоветовали россиянам меньше смотреть новости про COVID-19, если эта информация плохо влияет на их психологическое состояние.
 
В ведомстве призвали не курить и не употреблять спиртное с целью подавить свои негативные эмоции или беспокойство. В крайнем случае, если переживания слишком сильны, следует обратиться за психологической или медицинской помощью. Если человека или членов его семьи чрезмерно беспокоят репортажи в СМИ о коронавирусе, то необходимо сократить время их просмотра или прослушивания.
 
Роспотребнадзор порекомендовал ознакомиться с информацией, которая позволит принять целесообразные меры предосторожности. Ведомство призвало пользоваться исключительно компетентными источниками данных, в частности, сайтом ВОЗ или порталом местного органа общественного здравоохранения.
ЕТ

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