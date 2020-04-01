Володин призвал россиян бережно относиться друг к другу в условиях эпидемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в условиях эпидемии коронавируса нужно бережно относиться друг к другу. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, как оценивает принятие поправок в Уголовный кодекс и КоАП об усилении ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе.
«Иногда слова не только ранят, но и убивают. Потому давайте исходить из того, что сегодня ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Весь мир борется с этими вызовами, – сказал Вячеслав Володин.
Что касается наказаний, то, по словам председателя Госдумы, «эти наказания во всех других странах уже приняты».
«Будем с вами бережно относиться друг к другу и делать все, чтобы не навредить», – сказал председатель ГД.
При этом Володин выразил надежду, что эти меры будут носить превентивный характер, и граждане будут вести себя ответственно.