Володин призвал россиян бережно относиться друг к другу в условиях эпидемии

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1 апреля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в условиях эпидемии коронавируса нужно бережно относиться друг к другу. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, как оценивает принятие поправок в Уголовный кодекс и КоАП об усилении ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

«Иногда слова не только ранят, но и убивают. Потому давайте исходить из того, что сегодня ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Весь мир борется с этими вызовами, – сказал Вячеслав Володин.

Что касается наказаний, то, по словам председателя Госдумы, «эти наказания во всех других странах уже приняты».

«Будем с вами бережно относиться друг к другу и делать все, чтобы не навредить», – сказал председатель ГД.

При этом Володин выразил надежду, что эти меры будут носить превентивный характер, и граждане будут вести себя ответственно.