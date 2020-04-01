На Кубани подтверждено 5 новых случаев заражением коронавирусом

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1 апреля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели. Кубань», Оперативный штаб Краснодарского края ]

На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».

Еще по 26 лабораторным исследованиям получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Из новых зараженных три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Три человека выявлено в Краснодаре и двое – в Сочи. Все они вернулись в край из-за границы: Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. Контактировавшие с ними люди установлены, проведены все необходимые мероприятия.

По состоянию на 1 апреля трое ранее заболевших выздоровели и выписаны домой. Два пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

– Всего в медорганизации края обратилось 494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей. В стационарах остаются 212 человек, из них 62 ребенка. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник находятся 4194 кубанца, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.