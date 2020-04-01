На Кубани выписан третий пациент болевший коронавирусом

Пациент проходил лечение в больнице в Сочи. В олимпийской столице на сегодняшний день остаются на лечении 7 человек сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В регионе под наблюдением медиков находятся больше 3,5 тыс. человек. Все они на домашней самоизоляции. По состоянию на 31 марта, всего в Краснодарском крае на лечении с подтвержденным вирусом COVID-19 остается 13 человек. За последние сутки в регионе не было выявлено ни одного нового заболевшего.
Напомним, что ранее на Кубани были вылечены от коронавирусной инфекции и выписаны домой первые два пациента.