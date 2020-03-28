В Краснодарском крае вылечился первый пациент от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: admkrai.krasnodar.ru

Напомним, ранее 62-летний пациент был в очаге инфекции, в итальянской Вероне. По возвращении он почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Врачи оперативно среагировали и сразу поместили его в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе.

С 10 марта мужчина находился под постоянным наблюдением специалистов, прошел курс противовирусной терапии. После получения двух повторных отрицательных анализов на коронавирус выписан домой.

Лечение в медорганизациях края продолжают 15 человек.