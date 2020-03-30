В Краснодарском крае выписан второй заболевший коронавирусом

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30 марта 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае выписан второй заболевший коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новых случаев заражения COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

Всего на сегодняшний день проведено 8954 лабораторных исследования на коронавирус, из них 17 оказались положительными. 16 человек были госпитализированы в больницы Сочи и Краснодара, одна женщина была в Краснодарском крае проездом и продолжила лечение в Москве.

Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 2892 жителя Краснодарского края, в обсерваториях размещены 42 человека — три в Краснодаре и 39 в Сочи.

Как мы сообщали ранее - на Кубани вылечился первый зараженный COVID-19 пациент.