Александр Демидов: Здоровый юмор спасёт от коронавируса, как и мытьё рук

За кашель в общественном месте по предварительному сговору – до двух лет лишения свободы. Производители туалетной бумаги возглавили список «Форбс». Пассажиры автобуса вздохнули спокойно, когда закашлявшийся попутчик объяснил, что у него туберкулёз. Словом, пандемия пандемией, карантин карантином, а День смеха пропустить нельзя.
Александр Демидов, актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И», считает, что "Некорректно вводить людей в заблуждение – например, рассылать по Интернету подложный указ министра обороны о закрытии въезда в Москву или некую «информацию о действительных масштабах пандемии в России». Что касается здорового юмора, то именно он спасёт нас, как мытьё рук".
В интервью "Аргументам недели" Демидов сообщил, что в числе первых самоизолировался, уехал на дачу. Так что, наверное, в юморе сейчас нуждаются в первую очередь все те, кто не может покинуть квартиру. Но человеку свойственно думать, что хорошо бы оказаться где-нибудь в другом месте, там, где его нет, – а теперь стало ясно, что в другом месте, возможно, гораздо хуже.
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