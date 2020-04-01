Врач предрек появления инфекции страшнее коронавируса

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1 апреля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил, что после победы над коронавирусной инфекцией человечество может столкнуться с более серьезной болезнью, которая станет опаснее COVID-19.

Врач объяснил, что новый коронавирус оказался опаснее, чем привычный грипп. В свою очередь, следующая появившаяся болезнь может стать опаснее коронавируса. Он добавил, что люди смогли практически уничтожить грипп, и освободившееся место занял COVID-19.

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», - считает профессор.