Врач предрек появления инфекции страшнее коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил, что после победы над коронавирусной инфекцией человечество может столкнуться с более серьезной болезнью, которая станет опаснее COVID-19.
Врач объяснил, что новый коронавирус оказался опаснее, чем привычный грипп. В свою очередь, следующая появившаяся болезнь может стать опаснее коронавируса. Он добавил, что люди смогли практически уничтожить грипп, и освободившееся место занял COVID-19.
«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», - считает профессор.