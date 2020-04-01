Российские ученые нашли возможный способ уничтожить коронавирус

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1 апреля 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Российские ученые из Сколково обнаружили технологию, которая может оказаться полезной для борьбы с коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что обработанная холодной плазмой вода способна бороться с вирусами, грибками и бактериями.

Отмечается, что после обработки получившаяся жидкость нарушает жизнедеятельность патогенов. Применять ее можно без вреда для человека, считают ученые. Готовым составом, предположительно, можно обрабатывать поверхности, дезинфицировать маски и даже распылять его в воздухе.

«Методика получения такой воды с дезинфекционными свойствами в принципе перспективна, … но она требует ряда доработок… Необходимо проверить действие такой воды именно на вирусах, которые имеют липидную оболочку. К ним относится и коронавирус», - считает вирусолог Сергей Нетесов.