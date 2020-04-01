Нужно ли носить и как носить маску во время эпидемии коронавируса

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1 апреля 2020, 01:51 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

как правильно носить маску, фото: соцсети

Испуганный народ помчался не только за гречкой и туалетной, скуплены практически все медицинские маски.

У кого-то дома лежит целый склад, а у других нет ни одной, да еще и на последние маски в аптеках возросли цены в 4 раза. Несмотря на то, что правительство обещало контролировать цены, реальность невеселая .

Вообще маска – это индивидуальное одноразовое средство респираторной защиты. Они бывают нескольких типов, и сейчас мы не про цвет. Бывают медицинские хирургические маски и респираторы. Они отличаются ценой, надежностью защиты и конечно внешним видом, но цель одна – предотвратить воздушно-капельный обмен.

Обычная маска состоит из трех слоев, внутри находится фильтрующий слой, бывают также маски четырехслойные, у них появляется 4-ый водоотталкивающий слой.По правилам ношения маски, маску должен носить инфицированный человек, чтобы не заразить окружающих. Врачи носят хирургические маски, чтобы соблюдать стерильность в операционной.

Здорового человека маска может и не защитить, поскольку прилегает не плотно и закрывает лишь нос и рот. Вирусы могут попасть на другие кожные покровы, а также через слизистую глаз, если человек, например коснется лица, а потом почешет глаз или коснется губ, то при наличии вируса он заразится.

Медицинские же респираторы более эффективны и могут защитить здоровых людей. Респираторы плотно прилегают, в составе имеется фильтрующий материал, а также есть респираторы с фильтрами, которые очищают вдыхаемых воздух.

ВОЗ предупреждает, что наличие маски не дает гарантии защиты от респираторных вирусов, они настолько малы, что способны проникать через фильтрующий слой. Через слизистую вирус также может попасть, поскольку маска не закрывает глаза.

Маска на инфицированном человеке сдерживает большинство инфекций от чихания и кашля, что делает их менее опасными для окружающих.

Соблюдайте правила ношения медицинской маски: