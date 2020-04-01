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В Северной Осетии выявили первые два случая заражения коронавирусом

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Северной Осетии выявили первые два случая заражения коронавирусом
лаборатория, pixabay.com
На территории Северной Осетии зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил утром в среду, 1 апреля, глава региона Вячеслав Битаров.
 
Подчеркивается, что в связи с выявлением первых случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике вводится режим самоизоляции. Граждане без крайней необходимости не должны покидать свои дома – за этим будут строго следить правоохранительные органы.
 
Состояние заболевших COVID-19 в настоящий момент является удовлетворительным. Все люди, контактировавшие с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.
ЕТ

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