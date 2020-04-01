В Северной Осетии выявили первые два случая заражения коронавирусом

На территории Северной Осетии зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил утром в среду, 1 апреля, глава региона Вячеслав Битаров.

Подчеркивается, что в связи с выявлением первых случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике вводится режим самоизоляции. Граждане без крайней необходимости не должны покидать свои дома – за этим будут строго следить правоохранительные органы.