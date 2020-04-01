Совершенное несовершенство

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1 апреля 2020, 00:01 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Ваби-саби - стиль интерьера, фото: соцсети

Ваби-саби - это философия родом из Японии XV века, сформированная под влиянием дзен-буддизма. Истинная красота кроется в несовершенстве, естественной асимметрии, скромности, в простых вещах. Ваби-саби - не только стиль интерьера? Это характер и образ жизни. Проще говоря, философия ваби-саби не одна, она состоит из двух категорий: ваби - «простота», «скромность», «непритязательность» и саби - «налёт старины», «патина», «изменения во времени».



Японское мировоззрение - видеть прекрасное в неидеальность всего на свете, в естественном ходе вещей. Отвлекитесь от вечной гонки за идеалом, от бесконечной суеты и почувствуйте каждый момент своей жизни, поймите, насколько она мимолётна и прекрасна!



О каком же несовершенстве идёт речь? О том, которое создано природой или временем: грубая поверхность камня, неровные края, трещины глины, узловатые корни деревьев, потертости, ржавчина. Все, сделанное специально, заведомо уступает нерукотворным шедеврам. Чем ближе удастся приблизиться к природному, тем лучше.



Ваби-саби оценят те, кто хочет создать уютный и простой дом для души, а не на показ. Откажитесь от мысли об идеальном дизайне. Помните, что интерьер несовершенен, а обстановка «состаривается» со временем. Избегайте симметрии и четных чисел: поставьте 3 кресла вместо 2-х. Положите на диван 5 подушек, а не 4.



Учитесь любить то, что имеете! Приверженцы ваби-саби не выбрасывают старые памятные вещи, они наслаждаются ими. Японцы верят, что предметы из прошлого, особенно ручной работы, имеют положительную энергетику. Однако дорогих сердцу мелочей не должно быть много. Ваби-саби минималистичный, даже аскетичный стиль, оставляющий свободное пространство, не терпящий захламленности.



Ваби-саби - естественные и слегка потёртые коричневые, серые, терракотовые, бежевые оттенки. Стиль любит природные материалы и строгие фактуры: неокрашенный дерево, мрамор, бетон, керамику. Поверхности грубые, состаренные, шероховатые и тусклые. Приемлемы трещины, царапины, неровности. Отвергается полировка, лоск и синтетические материалы.



Декор сочетает в себе простоту, функциональность и ностальгию. Посуда керамическая, неокрашенный изделия из глины. Часто сохраняют надколотые вазы и тарелки, чинят предметы интерьера, которые повредились со временем. Это памятные вещи с историей. Освещение в комнатах мягкое, рассеянное.



Мебель разномастная, чаще всего из дерева, простая по форме. Цель мебели - служить по назначению, а не украшать пространство. Текстиль природного серого или бежевого цвета. Используют лен и хлопок. Ткань не гладят. В интерьере уместны шторы, чехлы для мебели, подушки, скатерти. В современной комнате бытовую технику скрывают, она не должна бросаться в глаза.



В эстетике дзен, с которой тесно связан ваби-саби, красота должна быть функциональной. Только то, что работает, может считаться красивым. И как бы нам ни хотелось трактовать моду на несовершенство в свою пользу, важнейшие принципы этого стиля - скромность и простота, лучше читайте как минимализм и высочайший уровень дисциплины по отношению к вещам. западному человеку для красоты всегда хочется чего-то добавить: к одному цветку еще цветок, к пустой стене - картину и так далее. Японцу же на пути к прекрасному надо убирать все, пока не останется суть. Ведь только освободившись от лишнего, можно заметить главное.