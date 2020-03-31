Соловьев призвал зачастивших выгуливать собак людей: «Хватит дурить, подумайте и о других»

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31 марта 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЗГЛЯД

фото: pixabay.com

Телеведущий Владимир Соловьев призвал жителей Москвы, которые с введением режима самоизоляции зачастили выгуливать своих собак, подумать о других людях. А есть и такие, кто стал арендовать домашних питомцев у хозяев и выгуливать, лишь бы самому вырваться на улицу.

О таких случаях в Испании и Италии ранее рассказывали иностранцы. Соловьев считает, что "люди, которые пытаются обмануть меры по самоизоляции, сдавая в аренду или арендуя собак, не понимают, что подвергают опасности не только свое, но и здоровье других людей".

В настоящее время в Москве и большинстве российских регионах из-за введенного режима самоизоляции запрещено покидать дом или квартиру, кроме похода в ближайший продуктовый или аптеку, на работу или к врачу, а также для выгула собаки в ближайших 100 метрах от дома.

В Москве уже появились объявления, где владельцы животных предлагают взять их питомца в аренду для легального выхода.

"Пусть эти люди немного придут в чувства. Это не шутки!" - призвал Соловьев и напомнил, что коронавирус диагностирован у врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Рунет просто взорвался после того, как рэпер Гуф выложил у себя в инстаграме трансляцию утренней прогулки со своей собакой.