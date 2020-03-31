В Сети требуют привлечь Гуфа к ответственности после прогулки с собакой в прямом эфире

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31 марта 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Pixabay.com

Российский рэпер Алексей Долматов (он же «ни жив ни мертв» Гуф) снова напомнил о себе выдающимся в плохом смысле слова образом. В Сети уже потребовали привлечь его к ответственности.

Рунет просто взорвался после того, как Гуф выложил у себя в инстаграме трансляцию утренней прогулки со своей собакой. В прямом эфире Алексей Долматов натравил свою овчарку на соседскую собаку – золотистого ретривера, при этом спрашивая у зрителей трансляции, хотят ли они, чтобы он спустил своего пса с поводка.

Судя по невнятной дикции можно предположить, что рэпер находился в нетрезвом состоянии, а его неубедительные попытки прекратить грызню раззадоренный овчар попросту игнорировал. Рядом с золотистым ретривером находился также черный лабрадор, который в драку не ввязывался, но громко лаял, так что досталось в основном ретриверу.

Появившиеся наконец хозяева ретривера и лабрадора объяснили, что их собаки убежали по недосмотру и потому оказались на улице без них. На предложения Гуфа «пойти поговорить» они не отреагировали, видимо не хотели идти на конфликт.

Мы не можем привести эту видеозапись из этических соображений, но этот ролик можно найти в Сети. Запись вызвала огромную волну возмущения: пользователи, не стесняясь в выражениях, описывают моральные качества Гуфа и требуют привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными.

Собаки породы ретривер считаются одними из самых дружелюбных и неагрессивных. Ретриверов очень часто берут в семьи с детьми в качестве собаки-няньки или собаки-компаньона. Овчарки же, как известно, относятся к служебным собакам, уровень агрессии у них гораздо выше, а в случае, если хозяин оказался неадекватом, собака может стать неуправляемой.