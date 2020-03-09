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Видео, как собака помогает мужчине передвигаться на инвалидной коляске, стало популярным в сети

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как собака помогает мужчине передвигаться на инвалидной коляске, стало популярным в сети
фото: pixabay.com

Видео, как собака помогает мужчине передвигаться на инвалидной коляске, стало популярным в сети.  Пес по кличке Магнус - единственный верный друг пенсионера Анатолия Дербенева.

Собаке Анатолия - 11 месяцев, и с семи месяцев Магнус "обслуживает" мужчину. По словам Дербенева, пес знает все свои "собачьи" дела, хорошо охраняет дом. И еще любит своего хозяина.

Собака помогает мужчине передвигаться по городу, подталкивая инвалидное кресло. По мнению Анатолия, Магнус человечнее людей. В мае пенсионеру обещают выделить коляску с электроприводом, и тогда псу останется просто охранять своего хозяина.

"До слез. Нам так долго до их уровня подниматься....", - пишут фолловеры.

Видео опубликовали в соцсети защитники животных из Якутска.   Эти активисты сообщили о жестоком убийстве в Якутске около 100 бездомных собак.

 

 
 
 
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Публикация от БФ защиты животных "Белый Бим" (@white_bim_fund)7 Мар 2020 в 6:35 PST

ИЧ

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