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9 марта 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Видео, как собака помогает мужчине передвигаться на инвалидной коляске, стало популярным в сети. Пес по кличке Магнус - единственный верный друг пенсионера Анатолия Дербенева.

Собаке Анатолия - 11 месяцев, и с семи месяцев Магнус "обслуживает" мужчину. По словам Дербенева, пес знает все свои "собачьи" дела, хорошо охраняет дом. И еще любит своего хозяина.

Собака помогает мужчине передвигаться по городу, подталкивая инвалидное кресло. По мнению Анатолия, Магнус человечнее людей. В мае пенсионеру обещают выделить коляску с электроприводом, и тогда псу останется просто охранять своего хозяина.

"До слез. Нам так долго до их уровня подниматься....", - пишут фолловеры.

Видео опубликовали в соцсети защитники животных из Якутска. Эти активисты сообщили о жестоком убийстве в Якутске около 100 бездомных собак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БФ защиты животных "Белый Бим" (@white_bim_fund)7 Мар 2020 в 6:35 PST