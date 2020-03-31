Коронавирус мешает Украине согласовать списки на обмен пленными

Утвердить списки на обмен удерживаемыми лицами мешает коронавирус. Об этом сказал глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Его цитируют киевские СМИ.
Обмен назначен уже в ближайшее время. Тема особо не муссируется. Информационные ресурсы поглотила волна новостей про коронавирус. Заявление Ермака напомнило о «нормандском саммите».
«Через неделю, десять дней, может две недели мы уже начнем проводить обмен пленными», — заявил Андрей Ермак.
Неуверенность в формулировке сроков обмена у главы администрации Зеленского появилась из-за существующих проблем. Андрей Ермак связал их с коронавирусом.
На Украине ситуация с COVID-19 достаточно тяжелая. Киев не может справиться с коронавирусом. Да вдобавок к этому на украинские власти наваливаются сиюминутные проблемы. Завтра на Украине ждут резкого роста цен. Справиться с инфляцией у официального Киева нет возможности.