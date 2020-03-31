Коронавирус мешает Украине согласовать списки на обмен пленными

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31 марта 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Утвердить списки на обмен удерживаемыми лицами мешает коронавирус. Об этом сказал глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Его цитируют киевские СМИ.

Обмен назначен уже в ближайшее время. Тема особо не муссируется. Информационные ресурсы поглотила волна новостей про коронавирус. Заявление Ермака напомнило о «нормандском саммите».

«Через неделю, десять дней, может две недели мы уже начнем проводить обмен пленными», — заявил Андрей Ермак.

Неуверенность в формулировке сроков обмена у главы администрации Зеленского появилась из-за существующих проблем. Андрей Ермак связал их с коронавирусом.

На Украине ситуация с COVID-19 достаточно тяжелая. Киев не может справиться с коронавирусом. Да вдобавок к этому на украинские власти наваливаются сиюминутные проблемы. Завтра на Украине ждут резкого роста цен. Справиться с инфляцией у официального Киева нет возможности.