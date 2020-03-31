На Украине в среду резко взлетят цены

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31 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

С первого апреля на Украине ожидают резкого повышения цен на продукты питания. Об этом сообщают киевские СМИ.

Лук на Украине подорожает на 120 процентов, яйца — на 47.

Повышение ценников связывают с ажиотажем в магазинах. Владельцы магазинов сетуют на поставщиков. Поставщики говорят, что они тут ни при чем.

Официальный Киев пытался вмешаться в ситуацию. Украинские власти встретились с представителями ритейла. Те рассказали о неких объективных условиях для подорожания товара и теперь в киевском кабмине говорят, что на следующей неделе цены должны стабилизироваться.

Впрочем, стабилизация пройзойдет только на следующей неделе, а цены вырастут уже с 1 апреля. Это завтра, в среду. Лук подорожает на 120 процентов. Яйца — на 47.

Ажиотаж на продукты возник после паники, появившейся из-за коронавируса. Впрочем, эксперты это опровергают. По словам оптовиков, проблема появилась из-за нарушений условий хранения. Продукты питания внезапно начали портиться. Непонятно по какой причине, но это произошло на территории всей страны.