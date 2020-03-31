В России за сутки умерли еще восемь человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции сообщил, что за последние сутки количество летальных случаев зараженных коронавирусом достигло 17 человек. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.
В ведомстве уточнили, что пять человек скончались в Москве, по одному - в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенская областях.
Ранее сообщалось, что число заражённых выросло до 2337 человек, среди них 121 – выздоровели и 17 - умерли.
При этом врач-терапевт Захар Лейкин призвал граждан следовать указаниям по соблюдению карантина и рассказал о «самом печальном сценарии» режима всеобщей изоляции.