Число зараженных коронавирусом в России превысило более 2 тыс. человек

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31 марта 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки число заражённых выросло на 500 человек в 24 регионах России. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

При этом всего по стране зарегистрировано 2337 случаев заражения новым вирусом в 73 регионах. Согласно последним данным 66 человек выздоровело, 6-умерло. При этом в Москве выявлено более 1,2 тыс. случаев, среди которых 17 детей.

Кроме того, в оперативном штабе перечислили регионы, в которых зафиксированы больные: 387 - в Москве, 48 - в Санкт-Петербурге, по девять - в Дагестане и Свердловской области, по шесть -в Бурятии и Мурманской области, по пять - в Пензенской области и Татарстане, по три - Ленинградской и Ростовской областях, по двое - в Воронежской, Астраханской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае, по одному - в Калмыкии, Нижегородской, Иркутской, Магаданской, Костромской и Самарской областях, Алтайском и Хабаровском краях, и в Крыму.

Ранее сообщалось, что Госудма приняла ряд законов, которые предсматривают введение уголовной ответственности и административные штрафы за нарушение карантинного режима как для здоровых, так и инфецированных граждан.